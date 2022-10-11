Сборная Англии будет играть на ЧМ-2022 с капитанской повязкой в поддержку ЛГБТ – запреты от ФИФА не помешают
Футбольная ассоциация Англии заявила, что национальная сборная не откажется от поддержки ЛГБТ-сообщества во время ЧМ-2022 в Катаре.
Решение ФА не изменится даже при запрете со стороны ФИФА, сообщает Sky Sports. Причиной является место проведения Мундиаля – в Катаре можно загреметь в тюрьму из-за гомосексуальных отношений.
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Рабочая группа УЕФА запросила ФИФА относительно разрешения на подобное. В случае запрещения ФА готова платить штраф, но продолжить поддерживать ЛГБТ.
Напомним, ЧМ-2022 состоится в Катаре и пройдет в необычные сроки – с 21 ноября по 18 декабря. Ранее Мундиали проводились исключительно летом.
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