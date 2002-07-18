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Савиола: Месси доказал, что самостоятельно выиграть чемпионат мира невозможно

16:45 69 Читати українською
Савиола: Месси доказал, что самостоятельно выиграть чемпионат мира невозможно
Лионель Месси / фото: ФИФА

Бывший игрок сборной Аргентины Хавьер Савиола оценил выступления нынешнего капитана команды Лионеля Месси на ЧМ-2018.

Известный в прошлом аргентинский футболист Хавьер Савиола встал на защиту лидера нынешней сборной Лионеля Месси.

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"Месси – лучший игрок в мире, но его выступление в России доказывает, что никто не может выиграть чемпионат мира самостоятельно. Тем более это невозможно сегодня, когда футбол прогрессирует, и все команды детально изучают своих соперников, уже зная, как играть против них тактически.

Один игрок не может выигрывать матчи и чемпионаты мира. Это также касается и Неймара со сборной Бразилии, и Криштиану Роналду из Португалии", – цитирует Савиолу Le 10 Sport.

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
Матч окончен
4 : 3
Аргентина
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Теги
ЧМ 2018 Франция - Аргентина Лионель Месси Лионель Месси Хавьер Савиола Хавьер Савиола Аргентина Аргентина
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