Программу 27-го тура АПЛ открывал поединок на Сент-Мэри Стедиуме, где Саутгемптон принимал Норвич. "Канарейки" в случае победы приблизились бы к спасительной 17-й позиции на расстояние двух очков, но у гостей игра не пошла – уже на 36-й минуте они пропустили в результате точного выстрела Че Адамса. 1:0.

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До перерыва счёт не изменился, да и во втором тайме "святые" долго не могли развить своё преимущество. На 88-й минуте они дожали соперника голом Ромеу. 2:0 – именно с этими цифрами на табло матч и подошёл к концу. Подопечные Ральфа Хаззенхюттля отмечают победу.

Саутгемптон набрал 35 очков и поднялся на девятую позицию в турнирной таблице АПЛ. Норвич с 17 зачётными баллами остаётся на дне.

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