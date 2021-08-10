В лагере "святых" быстро нашли замену нападающему Дэнни Ингзу, который присоединился к Астон Вилле.

Саутгемптон договорился с Блэкберном о трансфере нападающего Адама Армстронга, который в прошлом сезоне Чемпионшипа отличился 29-ю голами. Этот трансфер обошелся представителю АПЛ в 15 млн евро, контракт с Адамом рассчитан на 4 года.

Астон Вилла подписала Дэнни Ингза

Также в команду "святых" на правах аренды присоединился 19-летний форвард Челси Армандо Броя, соглашение будет действовать 1 год. Молодой игрок в прошлом сезоне был арендован нидерландским Витессом, забив 11 голов в 34-х матчах.

Новый сезон АПЛ Саутгемптон начнет 14 августа поединком против Эвертона.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22 і як це вплине на збірну