Саутгемптон не испытал проблем с перволиговым Борнмутом и добыл путевку в полуфинал Кубка Англии. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Кубок Англии 2020/21, 1/4 финала

Борнмут – Саутгемптон – 0:3

Голы: Дженепо, 37, Редмонд, 45+1, 59

"Святые" сразу пошли в атаку и уже на 10 минуте должны были выходить вперед, однако гол Картера-Викерса отменили из-за офсайда. Впрочем, еще до перерыва ничто не помешало Дженепо и Редмонду забить по голу в ворота соперника.

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Вторая половина встречи тоже началась с отмененного гола, на этот раз Че Адамс забивал из положения вне игры. Однако Редмонд на 59 минуте оформил дубль и поставил точку в противостоянии.

К слову, сегодня будет сыгран еще один матч 1/4 финала Кубка Англии между Эвертоном и Манчестер Сити. Завтра же Челси с Шеффилд Юнайтед и Лестер с Манчестер Юнайтед решат судьбы двух других путевок в полуфинал соревнований.

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