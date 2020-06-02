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Саутгемптон продлил контракт главного тренера, с которым потерпел крупнейшее поражение в истории, пропустив 9 голов

12:35 21 Читати українською
Саутгемптон продлил контракт главного тренера, с которым потерпел крупнейшее поражение в истории, пропустив 9 голов
Ральф Хазенхюттль

Главный тренер Саутгемптона Ральф Хазенхюттль продолжит свою работу во главе английской команде.

Саутгемптон на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Ральфом Хазенхюттлем.

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Отмечается, что новое соглашение между 52-летним австрийцем и "святыми", как и ожидалось, рассчитано на 4 года. Предыдущий контракт заканчивался 30 июня 2021-го. Контракт также был продлен с Рихардом Китцбихлером, ассистентом Хазенхюттля.

К слову, Саутгемптон за 9 туров до окончания сезона АПЛ идет на 14-м месте в турнирной таблице с 7-очковым отрывом от зоны вылета. Ранее стало известно, что сезон АПЛ возобновится 17 июня. Интиресно, что с австрийским тренером во главе Саутгемптон потерпел самое крупное поражение в своей истории, проиграв Лестеру 0:9.

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Саутгемптон Саутгемптон Англия Ральф Хазенхюттль Ральф Хазенхюттль
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