Чемпионат Англии 2020/21, 31-й тур

Вест Бромвич – Саутгемптон – 3:0

Голы: Перейра, 32 (пен), Филипс, 35, Робинсон, 69

Нереализованный пенальти: Уорд-Праус, 90+3 (Саутгемптон)

Брайтон – Эвертон – начало в 22:15

Аутсайдер турнирной таблицы Вест Бромвич в родных стенах принимал Саутгемптон. Еще до перерыва хозяева обеспечили себе комфортное преимущество в счете. На 32-й минуте они заработали 11-метровый, назначенный за фол в штрафной, который без особых проблем реализовал Перейра, а уже через несколько минут их преимущество закрепил Филипс.

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Во втором тайме "дрозды" решили не останавливаться, и на 69-й Робинсон сделал счет разгромным. "Святые" пытались навязывать борьбу, и уже под занавес встречи рефери назначил еще один пенальти, на этот раз в ворота хозяев. Однако, его не сумел реализовать Уорд-Праус – помешал голкипер. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Вест Бромвича – 3:0

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