Основатель медиакомпании United Group – сербский магнат Драган Шолак – завершил покупку 80% акций "святых". Официальным владельцем клуба стала подконтрольная миллиардеру компания Sport Republic. Сделка оценивается в 100 млн фунтов.

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Катарина Либхер сохранила в собственности 20% акций, а вот китаец Гао Цзишен продал свой контрольный пакет, которым владел с 2017 года. Генеральный директор Мартин Сэмменс продолжит работать на своей должности, отмечает официальный сайт Саутгемптона.

Драган Шолак основал United Group в 2000 году. Он был главным исполнительным директором с 2000 по 2008 год, когда был назначен председателем правления. Сегодня он отвечает за стратегическое руководство и контролирует развитие компании. United Group является лидером телекоммуникационных услуг в Сербии и ряде балканских стран. Ежегодная прибыль компании составляет около 2 миллиардов евро, а олигарх считается самым богатым человеком в Сербии.

После 19-ти туров Саутгемптон занимает 14 место турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав 21 пункт.

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