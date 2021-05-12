Во вторник в чемпионате Англии состоялся отложенный поединок 32-го тура между "святыми" и "орлами". Отчет о нем читайте на "Футбол 24".

Перенесенный матч 32-го тура между Саутгемптоном и Крислал Пэлас уже не имел особого турнирного значения. Поражение Фулхэма в матче с Бернли позволяло "святым" сыграть в свое удовольствие и не волноваться за результат – элита подопечным Ральфа Хазенхюттля на следующий сезон была гарантирована.

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Хозяева пропустили уже в самом начале встречи. После навеса со штрафного с левого фланга и нескольких отскоков мяч попал к Кристиану Бентеке и бельгийский форвард забил уже восьмой гол за "орлов" в текущем сезоне в АПЛ.

Саутгемптон бросился отыгрываться, полностью перехватил инициативу и в течение трех минут четыре раза заставлял соперника спасать свои ворота, выбивая на угловой. В конце концов, в середине тайма гости добились своего. Натан Редмонд получил пас из центра поля на левом фланге, промчался в штрафную соперника и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки. Денни Ингз укротил мяч, и неожиданно для защитников развернулся и резко пробил в дальний угол ворот.

Вскоре Че Адамс мог выводить хозяев вперед, однако на его удар низом по центру ворот вовремя среагировал кипер Кристал Пэлас Висенте Гуайта.

За пять минут до перерыва Редмонд в грубом подкате снес соперника и арбитр назначил пенальти. Лука Миливоевич взялся выполнить стандарт, однако не смог переиграть Фрейзера Форстера – 33-летний вратарь угадал направление удара и потянул сферу из правого нижнего угла.

Сразу после отдыха Адамс все-таки забил. Армстронг сбросил мяч на дальнюю штангу после передачи с углового и шотландский форвард, опередив защитника, замкнул мяч в сетку.

Вскоре он же ассистировал Ингзу, протолкнул мяч между защитников в район одиннадцатиметровой отметки – Дэнни пробил мимо голкипера Кристал Пэлас и оформил дубль.

Победа принесла Саутгемптону 40 очков и подняла на 14-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, Кристал Пэлас с 41-м пунктом остался тринадцатым.

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