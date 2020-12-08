Программу 11-го тура АПЛ завершал домашний поединок Брайтона против Саутгемптона. "Святые" в случае победы не только бы прервали 2-матчевую безвыигрышную серию, но и поднялись бы на пятую позицию в таблице, оставив за спиной МЮ и Ман Сити. Впрочем, игра началась не по их плану.

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Уже на 26-й минуте встречи гости пропустили с пенальти, который реализовал Гросс – 1:0! Таким образом, Паскаль стал вовлечённым в 31-й гол в АПЛ за Брайтон (14 голов, 17 ассистов). Ни один другой футболист в истории клуба не имеет таких показателей.

Впрочем, Саутгемптон успел прийти в себя, сравняв счёт перед самым свистком на перерыв – это Вестергор шикарным ударом головой замкнул подачу с углового. Это уже седьмой гол "святых" в сезоне, забитый со стандарта (только у Челси больше), а Янник среди защитников идёт вторым бомбардиром АПЛ после Курта Зума (у датчанина – три забитых мяча).

Во втором тайме игра была равна, но Саутгемптону удалось заработать пенальти на 80-й минуте. "11-метровый" уверенно реализовал Ингз, который вышел после перерыва – 2:1! Благодаря этому удару Дэнни стал первым за семь лет футболистом Соттона, которому удалось отличиться в четырёх выездных поединках АПЛ подряд. Интересно, что его пенальти стал десятым, назначенным в матчах Брайтона (по пять для "чаек" и их соперников).

Отыграться хозяева не сумели. Финальный свисток зафиксировал волевую победу Саутгемптона, которому удалось набрать 20 очков и подняться на пятую позицию в турнирной таблице АПЛ. Брайтон, имея в активе 10 зачётных баллов, остался на шестнадцатой строчке.

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