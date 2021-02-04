Саутгемптон добился отмены красной карточки Яна Беднарека в матче против Манчестер Юнайтед (0:9), сообщает Sky Sports.

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Защитник "святых" едва задел Марсьяля в штрафной, но француз "дорисовыванием" смог убедить арбитра Майка Дина – пенальти и прямая красная карточка. Апелляция Саутгемптона дала результат, поэтому Беднарек может готовиться к поединку с Ньюкаслом.

А вот Арсеналу и Давиду Луису повезло меньше. Бразилец в похожем эпизоде случайно коснулся форварда Вулверхэмптона Виллиана Хосе – также удаление и пенальти. "Канониры" подали апелляцию, однако ее отклонили. В следующем туре команда Артеты поедет в гости к Астон Вилле.

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