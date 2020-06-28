Саутгемптон на выезде уверенно переиграл Уотфорд

В воскресенье, в рамках 32-го тура чемпионата Англии, Саутгемптон на выезде обыграл Уотфорд. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Уотфорд после рестарта английской Премьер-лиги сумел добыть лишь одно очко: отобрав зачетные пункты у Лестера, он минимально уступил Бернли. В то же время Саутгемптон, разгромив Норвич, в прошлом туре уступил Арсеналу (при неплохой игре все решили детские ошибки в защите). И хотя подопечные Ральфа Хазенхюттля фактически обеспечили себе место в элите на следующий сезон, набрать еще несколько очков для уверенности хотелось.

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Матч начался с разведки. Обе команды долго изучали соперника, не решаясь на ​​удары. В конце концов, первый же выстрел в створ привел к голу. Уильям Смоллбоун нашел пасом Дэнни Ингза и тот, обыграв защитника, неожиданно для голкипера пробил метров с тридцати в дальний угол ворот. Через несколько минут свою возможность упустил Джеймс Уорд-Праус, пробив выше ворот.

Во второй половине второго тайма Ингз оформил дубль, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера. Бен Фостер выбросил мяч прямо на форварда "святых" и тот, ворвавшись во вратарскую, чуть ли не порвал сетку. Ян Беднарек, пытаясь помочь голкиперу, попал в собственные ворота, чем немного подсластил горечь поражения хозяев. А уже через несколько минут роскошным ударом со штрафного Уорд-Праус поставил эффектную точку в матче.

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