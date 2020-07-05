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Саутгемптон – Манчестер Сити: Зинченко играет с первых минут – онлайн-видеотрансляция матча АПЛ

5 июля 20:55 - Читати українською
Саутгемптон – Манчестер Сити: Зинченко играет с первых минут – онлайн-видеотрансляция матча АПЛ
Саутгемптон – Манчестер Сити

В воскресенье, в рамках 33-го тура чемпионата Англии, Саутгемптон на своем поле принимает Манчестер Сити. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

16’ Че Адамс
 
16’ Че Адамс

Поединок Саутгемптон – Манчестер Сити начнется в 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, а посмотреть матч на Setanta Sports можно непосредственно в этой новости.

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В предыдущем туре подопечные Гвардиолы камня на камне не оставили над чемпионом Англии Ливерпулем, разгромив его на своем поле со счетом 4:0. Украинский легионер "горожан" Александр Зинченко в том матче на поле так и не вышел, просидев весь матч в запасе.

Саутгемптон:

Манчестер Сити:

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Саутгемптон - Манчестер Сити Видеоновости Саутгемптон Саутгемптон АПЛ
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