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Саутгемптон купил открытие Примеры, которого связывали с Реалом, Атлетико и МЮ

21:27 - Читати українською
Саутгемптон купил открытие Примеры, которого связывали с Реалом, Атлетико и МЮ
Салису против Месси / Getty Images

Саутгемптон проводит серьезную работу над усилением защиты в текущее трансферное окно.

Новичком команды стал центрбек Вальядолида Мохаммед Салису, информирует официальный сайт "святых".

Тоттенхэм официально усилился хавбеком Саутгемптона

Контракт ганца рассчитан на четыре года. Клаусула защитника в Вальядолиде составляла 12 млн евро, которые и выплатил Саутгемптон. В прошлом сезоне 21-летний Салису стал одним из открытий Примеры, проведя 31 матч (один гол и один ассист). Защитника сватали в Реал, Атлетико и Манчестер Юнайтед, однако его выбором стал скромный Саутгемптон.

Напомним, этим летом "святые" уже успели подписать одного новичка в оборону, выкупив правого латераля Уокера-Питерса у Тоттенхэма.

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