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Саутгемптон и Бернли не смогли выявить сильнейшего

17:32 4 Читати українською
Саутгемптон и Бернли не смогли выявить сильнейшего
Борьба в матче - Твиттер ФК Саутгемптон

В матче 1 тура АПЛ Саутгемптон и Бернли не смогли отличиться забитыми голами.

Бернли завладел инициативой с начала матча и имел несколько возможностей, чтобы открыть счет. Однако Леннон не смог обыграть вратаря, Гудмундссон не сумел забить со штрафного, дальний удар Хендрика потянул Маккарти, а гол Корка отменили из-за офсайда. У Саутгемптона был неплохой удар Лемина, но Харт справился с этим выстрелом.

Во второй половине матча моментов было гораздо меньше у Бернли, однако у Саутгемптона количество возможностей значительно возросла. Опять опасно пробивал Лемина, неплохие шансы имели Ингз и Эльюнусси. Однако ни одной из команд так и не удалось отличиться голами и матч завершиився нулевой ничьей.

Чемпионат Англии 2018/19, 1 тур

Саутгемптон – Бернли – 0:0

Англия1 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Бернли: Воскресенье 12 августа 2018

Саутгемптон
Матч окончен
0 : 0
Бернли
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Теги
Англия Саутгемптон - Бернли Саутгемптон Саутгемптон Бернли Бернли
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