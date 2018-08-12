Саутгемптон и Бернли не смогли выявить сильнейшего

В матче 1 тура АПЛ Саутгемптон и Бернли не смогли отличиться забитыми голами.

Бернли завладел инициативой с начала матча и имел несколько возможностей, чтобы открыть счет. Однако Леннон не смог обыграть вратаря, Гудмундссон не сумел забить со штрафного, дальний удар Хендрика потянул Маккарти, а гол Корка отменили из-за офсайда. У Саутгемптона был неплохой удар Лемина, но Харт справился с этим выстрелом.



Во второй половине матча моментов было гораздо меньше у Бернли, однако у Саутгемптона количество возможностей значительно возросла. Опять опасно пробивал Лемина, неплохие шансы имели Ингз и Эльюнусси. Однако ни одной из команд так и не удалось отличиться голами и матч завершиився нулевой ничьей.

Чемпионат Англии 2018/19, 1 тур

Саутгемптон – Бернли – 0:0