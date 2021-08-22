Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча
20:19 - Читати українською
Саутгемптон принимал Манчестер Юнайтед в рамках второго тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
Мейсон Гринвуд 55’
55’ Мейсон Гринвуд
Фред открыл счет в матче, но, к сожалению для экс-полузащитника Шахтера, он это сделал, срезав мяч в собственные ворота.
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На старте второго тайма игроки Манчестер Юнайтед все же выровняли положение благодаря голу Гринвуда. Несмотря на определенное преимущество подопечных Сульшера, финальный свисток зафиксировал ничью.
"Красные дьяволы" после двух туров обладают 4-мя очками, у Саутгемптона только один зачетный балл.
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