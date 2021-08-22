Саутгемптон принимал Манчестер Юнайтед в рамках второго тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Фред открыл счет в матче, но, к сожалению для экс-полузащитника Шахтера, он это сделал, срезав мяч в собственные ворота.

Возвращение Кейна в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 0:1

На старте второго тайма игроки Манчестер Юнайтед все же выровняли положение благодаря голу Гринвуда. Несмотря на определенное преимущество подопечных Сульшера, финальный свисток зафиксировал ничью.

"Красные дьяволы" после двух туров обладают 4-мя очками, у Саутгемптона только один зачетный балл.

Манчестер Юнайтед расписал боевую ничью с Саутгемптоном, Тоттенхэм на выезде одолел Вулверхэмптон