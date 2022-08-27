Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 0:1 – видеообзор дебюта Казэмиро и второй подряд победы "дьяволов"
Подопечные Эрика Тен Хага одержали вторую победу подряд в чемпионате Англии. Смотрите видео гола и обзор матча Саутгемптон – Манчестер Юнайтед.
Единственный гол на старте второго тайма забил Бруну Фернандеш, ударом в касание замкнувший прострел Далота. Криштиану Роналду снова оказался в запасе, удовлетворившись выходом на замену. Каземиро тоже появился по ходу игры – для бразильского новичка это был дебют за новую команду.
Манчестер Юнайтед одержал вторую победу подряд – Бруну наконец-то забил, дебют Каземиро, очередной вялый выход Роналду
"Святые" имели шансы сравнять счет, но Де Хеа действовал надежно, а в нескольких случаях голкипера страховали и защитники. 0:1 – подопечные Тен Хага впервые в текущем чемпионате не пропустили.
После 4-х туров МЮ набрал 6 очков, у Саутгемптона 4 пункта.