Мерсисайдцам ни в коем случае нельзя было терять очки. Победа Саутгемптона могла бы досрочно короновать Манчестером Сити. Ничья заставляла Ливерпуль надеяться исключительно на поражение "горожан" в последнем туре.

Ливерпуль полурезервным составом победил Саутгемптон – мерсисайдцы возродили реальный шанс на чемпионство

Юрген Клопп выставил полурезервный состав и уже на старте встречи имел достаточно причин об этом пожалеть. Натан Редмонд забил шедевральный гол с угла штрафной. Однако Ливерпуль в очередной раз продемонстрировал характер, вырвав победу и оставив чемпионскую интригу живой. Перед последним туром у Ман Сити только одно очко преимущества.