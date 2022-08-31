Саутгемптон – Челси – 2:1 – видео голов и обзор матча
08:58 - Читати українською
Челси неожиданно уступил Саутгемптону в четвертом туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
28’ Ромеу Лавиа
45+1’ Адам Армстронг
Рахим Стерлинг 23’
23’ Рахим Стерлинг
28’ Ромеу Лавиа
45+1’ Адам Армстронг
Гости начали активнее, а Стерлинг уже на экваторе первого тайма открыл счет, разобравшись с защитником и голкипером. Еще до перерыва "святые" оформили камбэк.
Челси безвольно проиграл Саутгемптону, Фулхэм одолел Брайтон, Кристал Пелас поделил очки с Брентфордом.
Сначала Лавия мощным ударом из-за пределов штрафной пробил Менди, в добавленное к первому тайму время Армстронг с рикошетом от Кулибали забил. Челси не создал ни одного серьезного момента, чтобы хоть сравнять счет. Саутгемптон набрал 7 зачетных баллов, сравнявшись с "синими".
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