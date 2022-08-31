Челси неожиданно уступил Саутгемптону в четвертом туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Гости начали активнее, а Стерлинг уже на экваторе первого тайма открыл счет, разобравшись с защитником и голкипером. Еще до перерыва "святые" оформили камбэк.

Челси безвольно проиграл Саутгемптону, Фулхэм одолел Брайтон, Кристал Пелас поделил очки с Брентфордом.