Саутгемптон – Челси – 0:6 – видео голов и обзор матча
20:18 - Читати українською
Челси разбил Саутгемптон в рамках 32-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Мейсон Маунт 16’
Тимо Вернер 21’
Кай Хаверц 31’
Тимо Вернер 49’
Мейсон Маунт 54’
16’ Мейсон Маунт
21’ Тимо Вернер
31’ Кай Хаверц
49’ Тимо Вернер
54’ Мейсон Маунт
"Святые" чередуют успешные серии с провальными. Сейчас – провальная. После поражения от Челси безвыигрышная серия достигла шести поединков. Сегодня болельщики на Сент-Мерис наблюдали за унижением своей команды.
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Челси без проблем забил шесть "сухих" мячей. Даже Тимо Вернер оформил дубль. Интересно, что немецкий форвард в рамках АПЛ в общей сложности забил 9 голов, из них 5 – в ворота Саутгемптона.
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