Челси разбил Саутгемптон в рамках 32-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

"Святые" чередуют успешные серии с провальными. Сейчас – провальная. После поражения от Челси безвыигрышная серия достигла шести поединков. Сегодня болельщики на Сент-Мерис наблюдали за унижением своей команды.

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Челси без проблем забил шесть "сухих" мячей. Даже Тимо Вернер оформил дубль. Интересно, что немецкий форвард в рамках АПЛ в общей сложности забил 9 голов, из них 5 – в ворота Саутгемптона.