Саутгемптон – Борнмут – 1:3 – видео голов и обзор матча

Борнмут одержал уверенную победу над Саутгемптоном в стартовом матче шестого тура АПЛ.

Гости оказались значительно проворнее и уже на 10-й минуте открыли счет. Рико классно подал с углового, а Аке выпрыгнул выше всех и пробил точно в правый угол.

Борнмут на выезде уверенно одолел Саутгемптон

К концу первого тайма Борнмут удвоил счет – Биллинг классно нашел Уилсона, который открылся в центре штрафной, точно отдал, а последний в касание переиграл голкипера – 2:0.

Во второй половине состоялся обмен голами Уилсона и Уорд-Прауса, который существенно не повлиял на распределение очков – победа "вишен" 3:1.

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