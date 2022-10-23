Арсенал расписал ничью с Саутгемптоном (1:1) в 13-м туре АПЛ 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Александр Зинченко еще не восстановился после травмы, хотя перед матчем некоторые инсайдеры предсказывали попадание украинца в заявку. Однако Арсенал и без нашего земляка выступал вполне удачно, но сегодня победная серия завершилась.

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Счет в отчетном матче открыл Гранит Джака. Арсенал не смог развить свой успех, а после перерыва пропустил от Армстрогна. Больше голов болельщики не увидели. Лондонцы сохранили лидерство, но теперь преимущество над Ман Сити составляет всего 2 очка. Саутгемптон расположился на 15 месте.