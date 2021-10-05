Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт провел вынужденную замену в заявке "Трех львов" на матчи отбора к ЧМ-2022.

Уорд-Праус заменил Калвина Филлипса в заявке сборной Англии на октябрьские матчи, сообщает Sky Sports.

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Хавбек Лидса травмировался в недавнем поединке против Уотфорда, а медицинский штаб "Трех львов" после обследования принял решение, что Филлипс не сможет сыграть в ближайших матчах. Уорд-Прауз же вызывался в сборную, отыграв в 8 матчах и забив 1 гол.

К слову, Англии предстоит провести 2 встречи в октябре – 9-го числа вице-чемпионы Европы сыграют с Андоррой, а 12-го – с Венгрией.

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