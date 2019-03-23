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Саутгейт выделил лучшего игрока сборной Англии в матче против Чехии

10:26 22 Читати українською
Саутгейт выделил лучшего игрока сборной Англии в матче против Чехии
Рахим Стерлинг и Гарет Саутгейт / Фото Goal.com

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался доволен действиями своих подопечных в матче отбора к Евро-2020 против Чехии (5:0).

24’ Рахим Стерлинг
47’ Харри Кейн
62’ Рахим Стерлинг
68’ Рахим Стерлинг
84’ Томаш Калас
 

"Стерлинг прекрасно сыграл, он провел потрясающий матч. Он усердно работал в течение этой недели и принял участие в четырех голах. Это был особый вечер для него, я очень рад.

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Думаю, Стерлинг действительно вырос и как игрок, и как человек. Он голоден к голом и забивает, действуя инстинктивно. Думаю, он наслаждается тем, что приобретает опыт и дополнительную ответственность. Нельзя отрицать, что у него были непростые времена в сборной Англии, но сейчас он на коне – это Рахим хорошо продемонстрировал в матче с Чехией", – цитирует слова Саутгейта The Telegraph.

Следующий поединок в рамках отбора к Евро-2020 сборная Англии проведет против Черногории 25 марта, начало в 21:45.

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Теги
Евро-2020 Англия Англия Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт Англия - Чехия Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
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