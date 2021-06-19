"В спорте много спонсоров, и влияние их денег на всех уровнях помогает спорту функционировать. Массовый спорт в нашей стране требует больших инвестиций. Без компаний, которые вкладывают большие средства в такие проекты, нам было бы трудно строить спортивные объекты.

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Мы, конечно, помним о проблемах с ожирением в нашей стране, но если употреблять в умеренных количествах... Проблемы возникают из-за злоупотребление. Я понимаю, что существуют опасения на этот счет. У двух парней (про Криштиану Роналду и Поля Погба – прим. "Футбол 24") было разное обоснование своих позиций. Но на такие моменты всегда можно смотреть шире", – цитирует Гарета Саутгейта ESPN.

Напомним, во время пресс-конференции перед матчем Венгрия – Португалия Криштиану Роналду сел за стол, демонстративно отставив бутылки с Coca-Cola. Позже поступок Криша повторил хавбек сборной Италии Мануэль Локателли, а звезда сборной Франции Погба убрал со стола бутылку пива Heineken. Все эти компании являются спонсорами УЕФА.

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