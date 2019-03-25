Саутгейт: Сомневаюсь, что Алли, Санчо и Хендерсон сыграют против Черногории

Все три игрока получили повреждения в матче против сборной Чехии и могут не сыграть против Черногории.

"Есть несколько игроков, состояние которых нужно проверить более тщательно. Джордан будет одним из первых. Я думаю, что внесу некоторые изменения в стартовый состав. Свежесть может улучшить выступление команды.

Англия легко разгромила Чехию: хет-трик и пенальти от Стерлинга, дебюты Хадсон-Одоя и Райса

Разница в некоторых позициях настолько мизерная с точки зрения того, кого выбрать. Думаю, что более свежий игрок может принести нам больше. Я не хочу делать много изменений, поэтому я хочу правильного баланса.

Саутгейт выделил лучшего игрока сборной Англии в матче против Чехии

"Надо проверить состояние Деле Алли, который много пропустил из-за травмы подколенного сухожилия, Хендерсон вернулся с повреждением, а Санчо немного напряженный после игры. Нет причины сильно переживать, но мы должны убедиться, что все игроки в порядке", – сообщил Саутгейт на предматчевой пресс-конференции, передает Goal.com.

Напомним, что сборная Англия дома разгромила Чехию (5:0), а Стерлинг оформил хет-трик.