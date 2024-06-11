Саутгейт шокировал дерзостью перед стартом Евро-2024: "Англия способна обыграть любого"
Главный тренер сборной Англии Гарет Сайтгейнт высказался относительно шансов выиграть Евро-2024.
"Мы показываем стабильную игру на протяжении уже пяти или шести лет. Думаю, последние пять лет мы входили в пятерку лучших в мире, поскольку постоянно достигали хороших результатов. Теперь у нас есть опыт больших матчей в плей-офф, который нам очень помогает.
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Кроме того, наши игроки получили хороший опыт побед на клубном уровне, поэтому мы относимся к тем командам, которые искренне уверены, что способны обыграть любого. Очень часто команды уверяют, что едут побеждать, но ничем это не подкрепляют.
Наши слова подтверждены делами, мы были в одном ударе от титула чемпионов Европы, поэтому знаем, что возможно все (в финале Евро-2020 Англия уступила Италии (1:1, 2:3 по пен). Это своеобразный психологический прорыв. Теперь же нам нужно продвинуться еще на шаг вперед", – цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.
Напомним, что Англия стартует на Евро-2024 в воскресенье, 16 июня, с матча против Сербии.
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