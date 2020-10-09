"Тэмми и Джейдон тренировались отдельно. Они с нами, но были на изоляции. Все трое сдали негативные тесты. В воскресенье стоит ожидать на Абрахама и Санчо в составе.

Саутгейт исключил 3-х футболистов из заявки сборной Англии – их участие в предстоящих поединках Лиги наций под вопросом

В Чилвела было какое-то заболевание, которое мы считаем незначительным, но в качестве меры пресечения мы предпочитали держать его отдельно от остальной команды", – цитирует Саутгейта Goal.

Ранее сообщалось об исключении трех игроков из состава сборной Англии за нарушение режима. Чилвел, Санчо и Абрахам организовали вечеринку в честь дня рождения последнего, что и вызвало возмущение у тренерского штаба. 11 сентября Англия встретится с Бельгией в рамках Лиги наций.

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