Саутгейт прокомментировал скандальную выходку Мэддисона – игрок пошел в казино вместо реабилитации

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал скандальную выходку хавбека Лестера Джеймса Мэддисона, который недавно покинул лагерь "трех львов".

"Я должен сосредоточиться на игроках, которые сейчас в Софии, чтобы получить правильную реакцию. Не хочу обсуждать людей, но знаю о своих игроках почти все. Я общаюсь с их тренерами, менеджерами клубов.

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Уверен, Мэддисон получит урок. Теперь он понимает, что когда ты находишься в Англии, твой стиль жизни привлекает много внимания. Молодые игроки, вероятно, не осведомлены об этом.

Я не люблю терять деньги, поэтому казино не место для меня", – цитирует Сатгейта goal.com.

Напомним, Мэддисон, ссылаясь на болезнь, покинул расположение сборной Англии перед матчами против Чехии и Болгарии, а уже на следующий день был замечен в одном из казино Лестера за покерным столом.

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