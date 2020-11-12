Главный тренер сборной Англии Саутгейт поделился переживаниями по поводу возможного заболевания деменцией на фоне новостей о легендах английского футбола, пострадавших от этой болезни.

"Конечно, в моем возрасте, имея позади столько ударов головой по мячу, я беспокоюсь. Но я также осознаю, что в каждом матче рисковал получить травму, из-за которой мог вылететь на длительный срок.

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Я всегда хотел иметь хорошую футбольную карьеру, иметь возможность играть, даже если в перспективе это вызвало бы проблемы со здоровьем. Думаю, большинство спортсменов согласились бы со мной.

Есть ли у меня опасения? Да, конечно есть. Некоторые из моих родственников страдали от деменции, и это ужасное, ужасное заболевание", – цитирует Саутгейта издание Goal.

Напомним, деменция – болезнь, связанная с поражением головного мозга, что приводит к распаду психических функций, потери памяти, потери ранее усвоенных знаний и практических навыков. Повседневная деятельность больного нарушается и он нуждается в постоянном уходе.

К слову, недавно этот недуг диагностировали у чемпиона мира в составе сборной Англии Бобби Чарльтона. А раньше из-за него ушли из жизни две легенды английского футбола – Нобби Стайлз и Джек Чарльтон, родной брат Бобби.

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