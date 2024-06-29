Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сможет рассчитывать на своих звезд перед матчем со Словакией в 1/8 финала Евро-2024.

Перед плей-офф у наставника "трех львов" были незначительные кадровые проблемы. Во-первых, Фил Фоден покинул расположение национальной команды и вернулся в Англию. Во-вторых, Киран Триппьер травмировался.

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Как сообщает Daily mail, нападающий Манчестер Сити вернулся в Германию и уже готовится к матчу против Словакии. Киран Триппьер покинул лазарет, но полузащитник узнает, сыграет ли в плей-офф только накануне игры. Таким образом, Гарет Саутгейт располагает всеми 26 игроками, которые были в заявке на турнир.

Напомним, Англия сыграет против Словакии в 1/8 финала Евро-2024 в воскресенье, 30 июля. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

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