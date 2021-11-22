Наставник "Трех львов" продлил свой контракт до 2024 года, информирует пресс-служба сборной.

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Саутгейт возглавил Англию в 2016 году, заменив Сэма Аллардайса. Под руководством 51-летнего специалиста команда заняла четвертое место ЧМ-2018, а на последнем Евро дошла до финала. Правда, там англичане уступили Италии в серии пенальти. Недавно "Три льва" уже гарантировали себе путевку на Мундиаль в Катаре.

Добавим, что Саутгейт может стать самым "длительным" тренером сборной Англии в ХХІ веке, если продержится до конца своего контракта.

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