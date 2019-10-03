Саутгейт объявил заявку сборной Англии на матчи против Чехии и Болгарии – есть дебютанты

Главный тренер сборной Англии Саутгейт огласил список игроков, вызванных на матчи отборочного турнира к Евро-2020 против Чехии и Болгарии.

В заявку "трех львов" впервые попали защитник Челси Фикайо Томори, а также его одноклубник Тамми Абрахам, который только недавно определился, за какую сборную будет выступать. Отметим, что вне списка Саутгейта оказались Деле Алли и Джесси Лингард.

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Вратари: Том Хитон (Астон Вилла), Джордан Пикфорд (Эвертон), Ник Поуп (Бернли).

Защитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Бен Чилвелл (Лестер), Джо Гомес (Ливерпуль), Майкл Кин (Эвертон), Харри Магуайр (Манчестер Юнайтед), Тайрон Мингс (Астон Вилла), Дэнни Роуз (Тоттенхэм), Фикайо Томори (Челси), Киран Триппьер (Атлетико).

Полузащитники: Росс Баркли (Челси), Фабиан Делф (Эвертон), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Джеймс Мэддисон (Лестер), Мейсон Маунт (Челси), Деклан Райс (Вест Хэм), Гарри Винкс (Тоттенхэм).

Нападающие: Тамми Абрахам (Челси), Харри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Каллум Вилсон (Борнмут).

Напомним, сборная Англии победила во всех четырех матчах отбора к Евро-2020. Команда Гарета Саутгейта опережает сборную Чехии на три очка, имея одну игру в запасе.

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