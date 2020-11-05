Тренерский штаб "трех львов" определился со списком игроков, которые могут сыграть за национальную сборную в ближайших матчах.

Среди вызванных – 29 игроков. Интересно, что в состав родоначальников футбола вернулся полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден, который был исключен из национальной команды после скандальной вечеринки. Напомним, 20-летний футболист вместе с форвардом Манчестер Юнайтед Мейсоном Гринвудом в сентябре вызвал в свой отель двух девушек, проигнорировав тем самым требования карантина. К слову, Гринвуд вызова в сборную так и не дождался.

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Уже 12 ноября подопечные Гарета Саутгейта проведут товарищеский поединок со сборной Ирландии, который позволит проверить силы перед официальными матчами Лиги наций против Бельгии (15 ноября) и Исландии (18 ноября).

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