Воспитанник Ман Юнайтед стал третьим самым молодым игроком (19 лет 72 дня), который начинал игру в плей-офф за сборную Англии на крупном турнире. Младшими это делали только Майкл Оуэн против Аргентины на ЧМ-1998 году (18 лет 198 дней) и Уэйн Руни против Португалии на Евро-2004 (18 лет и 244 дня).

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"Мы подумали, что Майну хорошо распоряжается мячом, он так играет и поможет нам преодолеть высокий прессинг соперника. Похоже, ему очень комфортно в футболке сборной Англии. Кобби уже провел несколько важных матчей за Манчестер Юнайтед, он абсолютно раскован в команде. Когда он вышел в прошлом матче, вы все увидели, какое влияние он может оказывает на ход матча.

Считаю, что эти игроки за определенный период времени показали себя лучшими. Мы видели признаки того, что атакующая игра начала налаживаться в последнем матче и последние несколько дней на тренировках. Но у нас также есть хорошие игроки на скамейке запасных, которые могут изменить ситуацию", – прокомментировал свое решение Саутгейт в эфире ITV Sport.

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Стоит заметить, что в первом тайме со Словакией игра сборной Англии не напоминала ту, благодаря которой фаворит Евро-2024 мог бы пройти в четвертьфинал. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе словаков.