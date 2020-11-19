Саутгейт нашел в игре сборной Англии парадокс, который помешал пробиться в плей-офф Лиги наций
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Исландией (4:0), которая не повлияла на турнирные перспективы "Трех львов".
"По иронии судьбы мы проиграли два матча, в которых выглядели лучше – час в меньшинстве против Дании и Бельгия в прошлом туре. Мы были очень близки к цели, но следует усвоить уроки, которые мы получили за этот период.
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Мы сами создали драму на поле и вне его, и это осложнило нам жизнь. Ни разу у нас не были доступны все игроки, и нам нужно понять, почему так произошло. Впрочем, результат уже невозможно изменить. Мы безусловно стали лучше", – цитирует Саутгейта сайт УЕФА.
Напомним, Англия заняла третье место группы АЗ, уступив Дании и Бельгии. "Три льва" сохранили место в элите Лиге наций, но в плей-офф будет выступать команда Роберто Мартинеса.
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