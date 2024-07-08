"Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы покидаем тренировочное поле. Они оправдывают это тем, что получили данные от кого-то из лагеря. Возможно, так оно и есть, но как это поможет команде?

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Какую пользу принесет нашей команде то, что мы дали швейцарцам, которые, возможно, ожидали от нас другой игры, три дня на то, чтобы понять, что им делать? Я должен это сказать, потому что такова среда, в которой мы работаем. Это сложнее, чем должно быть, но мы все равно продолжаем путь.

Я взялся за эту работу, чтобы попытаться улучшить английский футбол. Мы хотели вернуть людям уверенность и подарить им такие вечера, как против Швейцарии. Не могу отрицать, что когда все настолько личное, на человеческом уровне, мне трудно с этим смириться. Это уже наш третий полуфинал за четыре последних турнира. Я не думаю, что это нормально, когда в тебя бросают пивом, но, возможно, некоторые считают это нормальным", – цитирует Саутгейта TalkSport.

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