Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт собрался пойти на непопулярный шаг. Вне заявки "Трех львов" на чемпионат Европы может оказаться один из лидеров Ливерпуля.

Фланговый защитник Александер-Арнольд, скорее всего, пропустит Евро-2020, сообщает The Athletic.

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Наставник сборной рассчитывает на других исполнителей и не видит места в составе для звезды мерсисайдцев. Заявка сборной Англии на форум будет объявлена на этой неделе. Ранее Александер-Арнольд пропустил ноябрьские матчи "Трех львов" и мартовский цикл в квалификации к ЧМ-2022. Справа в обороне национальной команды тогда выходили Уокер, Рис Джеймс и Триппьер.

К слову, в нынешнем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач.

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