"Мы знаем, что Украина – хорошая команда. Меня очень впечатлила работа Андрея Шевченко. Осенью у них было пару неприятных результатов в Лиге наций, но они справились. Добились отличного результата во Франции в квалификации чемпионата мира и на этой неделе здорово сыграли со Швецией.

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Если мы предоставим им пространство для маневра, они пойдут вперед, а у них есть опасные нападающие. Во вторник мы достигли важной вершины, но это не Эверест, на который мы хотим забраться. Сейчас мы хотим продолжить путь вверх с этой точки", – цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины встретится с Англией в субботу, 3 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00. В предыдущем раунде плей-офф "Три льва" одолели Германию со счетом 2:0, а "сине-желтые" прошли Швецию (2:1).

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