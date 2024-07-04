В четвертьфинале Евро-2024 против Швейцарии сборная Англии сыграет по новой схеме – с тремя центральными защитниками. Как информирует Sky Sports, Фил Фоден и Джуд Беллингем вдвоём могут быть расположены на позиции десятого номера под единственным форвардом, Харри Кейном. Единственная неопределённость Гарета Саутгейта касается фланговых защитников (латератей).

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Сообщается, что это – один из разных вариантов, который наставник "Трёх львов" наигрывал на последних тренировках. Планируемые изменения будут вызваны дисквалификацией Марка Гехи, который до сих пор был самым стабильным защитником команды на Евро. В стартовом составе, скорее всего, появятся Стоунз, Конса и Уокер.

В то же время Саутгейт ещё не определился с конкретной схемой: тренер рассматривает варианты между 3-4-3, 3-5-2 и 3-4-2-1. В последнем варианте Фоден и Беллингем сыграют вместе в финальной трети поля.

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