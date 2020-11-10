В первоначальном списке игроков Джуда не было, но травма хавбека Саутгемптона Джеймс Уорд-Прауса заставила тренеров сборной вызвать нового игрока, сообщает Sky Sports. Отмечается, что Беллингем просто перебазируется из расположения молодежной сборной, куда был вызван изначально, в главную команду Англии.

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Добавим, что 17-летний англичанин только прошлым летом перешел в дортмундскую Боруссию из Бирмингема за 23 млн евро. Беллингем в нынешнем сезоне уже провел за "шмелей" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Уже 12 ноября подопечные Гарета Саутгейта проведут товарищеский поединок со сборной Ирландии, который позволит проверить силы перед официальными матчами Лиги наций против Бельгии (15 ноября) и Исландии (18 ноября).

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