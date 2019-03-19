Сауль заменил Руиса в заявке сборной Испании

Полузащитник мадридского Атлетико Сауль Ньигес был вызван в сборную Испании для отборочных матчей Евро-2020 из-за болезни Фабиана Руиса.

Сауль Ньигес заменит Фабиана Руиса в заявке сборной Испании из-за вируса у полузащитника Наполи, информирует Федерация футбола Испании в своем Twitter.

Луис Энрике объявил заявку сборной Испании на матчи против Норвегии и Мальты

Это стало ударом для 22-летнего игрока, который получил свой первый вызов в состав "Фурии Рохи".

Пике, завершивший карьеру в сборной Испании, сыграет за Каталонию

Напомним, что сборная Испании дома примет сборную Норвегии 23 марта, а с Мальтой встретится на выезде 26 марта.