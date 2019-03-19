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Сауль заменил Руиса в заявке сборной Испании

19:05 18 Читати українською
Сауль заменил Руиса в заявке сборной Испании
Сауль Ньигес / Marca

Полузащитник мадридского Атлетико Сауль Ньигес был вызван в сборную Испании для отборочных матчей Евро-2020 из-за болезни Фабиана Руиса.

Сауль Ньигес заменит Фабиана Руиса в заявке сборной Испании из-за вируса у полузащитника Наполи, информирует Федерация футбола Испании в своем Twitter.

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Это стало ударом для 22-летнего игрока, который получил свой первый вызов в состав "Фурии Рохи".

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Напомним, что сборная Испании дома примет сборную Норвегии 23 марта, а с Мальтой встретится на выезде 26 марта.

Теги
Испания Испания Испания Фабиан Руис Фабиан Руис Сауль Ньигес Сауль Ньигес
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