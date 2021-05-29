Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес снова на радарах топ-клубов Европы.

Испанец заинтересовал Манчестер Юнайтед, Ювентус, ПСЖ и Баварию после завоевания чемпионства Испании, сообщает Marca.

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Трансферу может помочь то, что Сауль недоволен количеством игрового времени в Атлетико, поскольку потерял железное место в составе "рохибланкос".

К слову, хавбек провел 41 поединок в текущем сезоне за Атлетико во всех соревнованиях, записав в свой актив 2 гола и 1 ассист.

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