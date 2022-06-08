Карьера Сауля Ньигеса в составе Челси длилась всего один сезон. Лондонцы не воспользовались опцией выкупа 27-летнего центрхава. Соответственно, испанец возвращается в Атлетико, с которым у него действует контракт еще на 4 года.

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"Привет, "синие". Я пишу, чтобы попрощаться с вами. Хотел бы рассказать вам, что я чувствовал во время этого приключения.

Дела начинались совсем не хорошо. После долгого пребывания дома поменять все было непросто. Понемногу дела налаживались. Хотел бы поблагодарить клуб за попытку позаботиться о каждой детали, чтобы я чувствовал себя как дома. Также хотел бы отдать должное каждому сотруднику. Спасибо всем болельщикам за то, что они поддерживали меня в любом случае. Я всегда буду благодарен.

Но, прежде всего, я хотел поблагодарить своих одноклубников. Они помогли мне продолжать поддерживать команду и жить ежедневно спокойно и положительно. Спасибо!" – написал Сауль в Instagram.

Аренду испанца в Челси вряд ли можно считать удачной. В составе команды Томаса Тухеля Сауль появился на поле 23 раза (из них только 10 – в АПЛ) и забил 1 гол.

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