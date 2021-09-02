"Я не знаю, смог ли бы выдержать еще один такой сезон, как в прошлом году или ранее. Я знаю, что мог бы быть счастливым в течение нескольких дней или недель дома. Но мне нужно было заново открыть себя, а потом появился шанс присоединиться к Челси, это победитель Лиги чемпионов. Решение перейти было очень тяжелым, потому что теперь я буду один, без жены и семьи, да еще и почти не знаю английского.

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У нас был разговор с Симеоне. Мы оба – взрослые люди, поэтому все выяснили между собой. Я иду из большого клуба, который доверял мне. Теперь все, что я хочу – это тренироваться на своей позиции, а затем иметь возможность играть. Я хочу вернуть некоторые аспекты своей игры, чего не мог сделать, играя без четкой позиции. Это была основная причина моего решения. Я ухожу, но отношения с клубом и боссом остаются замечательными", – цитирует Сауля AS.

Напомним, Челси арендовал полузащитника "матрасников" на год за 5 млн евро.

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