Сауль объяснил свой уход из Атлетико: Не знаю, смог ли бы выдержать еще один такой сезон
Полузащитник Сауль Ньигес раскрыл обстоятельства, которые заставили его променять родной Атлетико на Челси.
"Я не знаю, смог ли бы выдержать еще один такой сезон, как в прошлом году или ранее. Я знаю, что мог бы быть счастливым в течение нескольких дней или недель дома. Но мне нужно было заново открыть себя, а потом появился шанс присоединиться к Челси, это победитель Лиги чемпионов. Решение перейти было очень тяжелым, потому что теперь я буду один, без жены и семьи, да еще и почти не знаю английского.
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У нас был разговор с Симеоне. Мы оба – взрослые люди, поэтому все выяснили между собой. Я иду из большого клуба, который доверял мне. Теперь все, что я хочу – это тренироваться на своей позиции, а затем иметь возможность играть. Я хочу вернуть некоторые аспекты своей игры, чего не мог сделать, играя без четкой позиции. Это была основная причина моего решения. Я ухожу, но отношения с клубом и боссом остаются замечательными", – цитирует Сауля AS.
Напомним, Челси арендовал полузащитника "матрасников" на год за 5 млн евро.
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