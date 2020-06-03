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Сауль назвал свой новый клуб - лидер Атлетико устроил эффектную пиар-кампанию

14:59 124 Читати українською
Сауль назвал свой новый клуб - лидер Атлетико устроил эффектную пиар-кампанию
Сауль Ньигес / фото: Атлетико

Полузащитник мадридского Атлетико и сборной Испании Сауль Ньигес принял участие в развитие фубола.

Сауль объявил о запуске нового футбольного проекта в городе Эльче. Футболист вместе со своим братом создал клуб Коста Сити. Проект должен помогать развиваться молодым игрокам и объединит 30 команд и 500 футболистов в возрасте от 4 до 18 лет.

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Отметим, что хавбек Атлетико ради этого события устроил эффектную пиар-кампанию. Несколько дней назад Сауль заявил, что вскоре назовет новый клуб. Фаны "матрасников" были обеспокоены, что 25-летний футболист решил покинуть Мадрид. Таким образом удалось привлечь внимание к проекту большего количества людей.

К слову, Сауль – воспитанник Атлетико. За основную команду футболист выступает с июля 2013 года. Контракт игрока с мадридским клубом действует до 30 июня 2026. В нынешнем сезоне хавбек провел 37 матчей во всех турнирах, стал автором 4 забитых мячей.

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Теги
Испания Сауль Ньигес Сауль Ньигес Атлетико Атлетико
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