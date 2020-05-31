Сауль назовет новый клуб через три дня – фанаты Атлетико паникуют, вспоминая Гризманна

Полузащитник мадридского Атлетико Сауль Ньигес заинтриговал своими планами на будущее.

"Я хотел сообщить нечто важное. Новый клуб, я объявлю об этом через три дня", – написал 25-летний испанец в своем Twitter.

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Болельщики Атлетико сразу начали бить тревогу, опасаясь потери ключевого игрока. Впрочем, хитрый Сауль мог иметь в виду нечто другое, объясняет La Sexta. Ранее хавбек сообщал о своей заинтересованности в киберспорте, и не исключено, что его анонс касается работы именно в этом направлении.

Напомним, что фанаты Атлетико уже имеют неприятный опыт с Антуаном Гризманном, который заранее сообщил о своем уходе из клуба и в конце концов оказался в Барселоне.

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