Сауль нашел новый клуб после демарша с Трабзонспором – его тренером станет бывший партнер по Атлетико
Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес станет игроком Фламенго.
Сауль Ньигес уже направляется в Рио-де-Жанейро, чтобы завершить сделку с Фламенго. В ближайшее время должен состояться его переход в известный бразильский клуб, информирует Globo Esporte.
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30-летний испанец находился в аренде в Севилье, а его контракт с Атлетико действует до лета 2026 года. Он вел переговоры о досрочном расторжении контракта, чтобы перейти в другой клуб. Сауль согласовал контракт с Трабзонспором, но в последний момент отказался от переезда в Турцию. Семья игрока была не в восторге от переезда в эту страну.
Во Фламенго полузащитник воссоединится с Филипе Луисом, с которым провел четыре сезона в Атлетико.
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