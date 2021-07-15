Во время одной из недавних тренировок "матрасников" 26-летний испанец был вынужден заниматься отдельно от остальной команды, информирует Cadena Ser.

Барселона может получить еще двух игроков Атлетико в рамках обмена Гризманн-Сауль

По информации издания, после занятия Сауль подошел к группе фанатов, чтобы сфотографироваться и раздать автографы. В момент коммуникации с игроком один из фанатов поинтересовался об уходе из Атлетико, на что футболист с улыбкой ответил: "Они меня выгоняют, друг".

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона и Атлетико продолжают работать над возможным обменом звездными футболистами. В Мадрид должен вернуться Антуан Гризманн, а Сауль Ньигес должен отправиться в столицу Каталонии.

Чемпіон, який більше не збуджує, провали Барси та Реала, канарський маг, сенсаційний MVP – якою була Прімера-20/21