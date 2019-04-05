Саугтейт получил знак Ордена Британской империи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был награжден знаком Ордена Британской империи.

Принц Чарльз чествовал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. Наставник получил знак Ордена Британской империи.

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48-летний наставник был отмечен за успехи национальной команды. Под его руководством "Три льва" дошли до полуфинала ЧМ-2018 и выиграли свою группу в Лиге наций, выйдя в финал четырех.

Также Англия очень удачно начала отборочный цикл Евро-2020, забив 10 голов в первых двух турах.

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