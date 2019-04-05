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Саугтейт получил знак Ордена Британской империи

08:50 4 Читати українською
Саугтейт получил знак Ордена Британской империи
Гарет Саутгейт с наградой / соцсети

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был награжден знаком Ордена Британской империи.

Принц Чарльз чествовал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. Наставник получил знак Ордена Британской империи.

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48-летний наставник был отмечен за успехи национальной команды. Под его руководством "Три льва" дошли до полуфинала ЧМ-2018 и выиграли свою группу в Лиге наций, выйдя в финал четырех.

Также Англия очень удачно начала отборочный цикл Евро-2020, забив 10 голов в первых двух турах.

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